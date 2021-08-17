詐騙案件破獲率百分百？台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等質詢問到，時常聽到詐騙案件發生，調閱警政統計資料才知道，近三年本市詐欺 (警政資料用”詐欺”來作統計名詞) 案件約莫在1600件上下，今年前7月也有800餘件，犯案數趨勢水準差不多，但破獲率皆高達百分百，難道民眾被詐金額通通追回來？詐騙嫌疑人通通緝拿歸案？

中市警察局長蔡蒼柏說，破獲數會高於發生數，是因為破了前期統計數字的積案，詐欺案件大多查獲車手、或者帳戶人頭提供者等逮捕歸案，對於任何不法行為，市警局全體同仁皆全力打擊犯罪行為。

張耀中說，警政統計資料的詐欺破獲率百分百，和市民的想像認知有落差，聽到的個案都是金額追不回來，到底破獲在哪？據市警局統計資料，108年詐欺案件破獲率105.8％，109年99.68％，110年前七月高達106.3％。

張耀中表示，詐騙案件破獲率統計數字也流行校正回歸嗎？認為警政統計資料應修正統計方式，別讓民眾期待有落差。

張玉嬿指出，服務處也接過詐騙案陳情，這些善良的被害人往往自責太傻，信心崩潰，甚至不敢告訴家人，怕被二度傷害，其實這不是他們的錯。是罪犯懂得如何操縱他人，所以警方處理時，也要消除對被害人陷入騙局的污名化，以此支持被害人，並努力偵辦來終止騙局。

張耀中認為，個資外洩的問題真的非常的嚴重，詐騙集團知道你的名字，知道你的電話號碼，尤其現在任何公私場所手寫實名制，皆成為有心人獲取個資的管道，盼警局多利用社區治安宣導的機會遏制詐騙。