《路透社》16日報導，過去20年來美國在阿富汗維持軍事存在，雖然讓北京感到芒刺在背，但北京也受惠於環境穩定得以制定或主導排除美國參與的區域組織；結合一帶一路、美軍撤離與塔利班重返喀布爾，大陸已成為區域經濟發展與安全的替代力量。然而，報導認為北京是否會繼美國之後踏入「帝國墳墓」，端視塔利班是否能有效控制全國與政權。

隨著美國支持的阿富汗政府因首都喀布爾淪陷而崩潰，北京正見證歷史性時刻。由於大陸領導人習近平長期以來都主張亞洲人的安全應該由亞洲人自己管理；如今喀布爾的壓力等於給北京一個機會，一方面協助阿富汗經濟穩定，另一方面保護阿富汗當地的大陸投資。

報導中分析，美國足足浪費了20年的國家建設在阿富汗身上，卻讓北京坐收安全紅利。美軍在阿富汗的存在等於創造穩定環境，讓北京有機會制定或主導排除美國參與的區域性倡議組織，如上海合作組織與亞洲相互協作與信任措施會議（CICA）。

此外，北京透過一帶一路灑下大筆銀子在基礎設施建設；其中，部分通過阿富汗邊境，將中國大陸與歐洲市場、中東能源供應商連接起來。

如今，美國已成隨風逝去。取而代之的，是北京成為區域經濟發展與安全的替代力量，足以提供援助、投資與科技支援。大陸國營礦產企業能夠協助阿富汗開發其龐大的礦產儲存量。據官方2017年的評估，阿富汗礦儲量價值超過3兆元。透過建設公司興建公路、鐵路與管線，習近平一帶一路大戰略的空白得以填補。

另一方面，大陸外交官堅持塔利班領導人應牢牢控制底下極端主義分子，跨越邊境到新疆發動攻擊；也不可以資助巴基斯坦境內任何實體，針對北京投資與大陸公民發動攻擊。

但塔利班想要其所有成員買單這兩項協議恐有難度；畢竟，根據聯合國的統計，北京政府已將超過100萬維吾爾人與其他少數民族，關在拘留營中。不過，大陸堅稱這些營區主要是提供職業培訓，消除恐怖主義出現的可能性，但恐難平息穆斯林世界的質疑。

報導總結，目前塔利班已承諾不會干涉大陸內政，意味著其將控制底下成員透過巴基斯坦發動對北京的恐攻，或向新疆煽動獨立之火。目前的觀察重點將是塔利班能否有效控制阿富汗整個國家。

換言之，如果阿富汗最終淪為失敗國家而缺乏控制與穩定，阿富汗的鄰國就會期盼北京能有所行動，但這也意味著北京必須涉入美國才剛剛脫出的「帝國墳墓」。