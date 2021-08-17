農委會今(17)日公布109年全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，遊蕩犬包括無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬，與107年調查結果相較，遊蕩犬再增9096隻，農委會表示，將與各縣市政府合作執行遊蕩犬管理精進措施，也籲飼主落實不棄養、不放養、絕育、寵物登記，一方面加速改善遊蕩犬問題，也改善動物福利。

農委會依據世界衛生組織(WHO)所發布犬隻族群管理指南(Guidelines for Dog Population Management)之照像捕捉調查方法，進行全國遊蕩犬隻數量調查推估，自107年起增加調查頻度，將過去5年調查1次改以每2年調查1次，109年調查全台633個村里，經調查推估109年全國遊蕩犬數為15萬5869隻，較107年的14萬6773隻微增6.19％；另每百人遊蕩犬數為0.66則較107年的0.62微增6.45％。

農委會表示，自106年施行收容動物零撲殺制度後，政府捕犬數量大幅減少，105年政府捕捉收容4萬餘隻至109年捕犬數僅近2萬隻，自108年起更協助各縣市政府推動更科學化、系統性的遊蕩犬管理精進措施，要求縣市劃設出人犬衝突熱區，於熱區內，逐戶家訪，家犬100％寵登、絕育、不放養，以落實飼主責任。

另全面清查區域內遊蕩犬予以捕捉、絕育、再依犬隻狀況回置或收容管理，集中資源投入熱區全面處理，使區域內犬隻絕育強度達到8成以上，達成科學控制繁殖效果；依109年期調查之遊蕩犬數量並無顯著差異，顯示在零撲殺制度後，遊蕩犬數量雖呈微增趨勢，但無大幅增加。