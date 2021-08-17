金門岸巡隊查獲3名台籍人士偷渡上岸，火速送往醫院篩檢嚴防疫情上岸。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲3名台籍人士偷渡上岸，火速送往醫院篩檢嚴防疫情上岸。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲3名台籍人士偷渡上岸，火速送往醫院篩檢嚴防疫情上岸。（金門岸巡隊提供）

大陸最近新冠疫情再起，多省加強人員管制移動，一水之隔的金門今天卻傳出有3名台籍人士雇用漁船自對岸偷渡上岸，金門岸巡隊全程鎖定逮捕，目前正詢問相關動機，並已先送往衛生福利部金門醫院進行篩檢，後續將依規定隔離檢疫，嚴防疫情跟著上岸。

金門岸巡隊查獲3名台籍人士偷渡上岸，火速送往醫院篩檢嚴防疫情上岸。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲3名台籍人士偷渡上岸，火速送往醫院篩檢嚴防疫情上岸。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊位於東半島天摩山的雷達監視站，今晨近5時許透過紅外線熱影像系統發現1艘大陸漁船越界進入我方禁限制水域，往官澳岸際快速逼近，船上共有4條身影，隨即通報第1機動巡邏站線上幹員趕到現場。

5時5分許，該艘大陸漁船靠岸「丟包」放下3人後，隨即一溜煙回到對岸水域，岸巡隨即在金防部E17據點前方海岸將他們逮捕，初步查明3人都是台籍人士，原本在對岸從事貿易生意，但因兩岸「小三通」自去年2月10日後關閉後，無法循正常管道回到台灣，因此才雇用漁船偷渡上岸，希望在隔離檢疫和完成司法程序後，可以回到台灣與家人團聚。

海巡署第12巡防區召集人吳建冠表示，3人已由岸巡隊送往金門醫院進行檢測，並通報縣衛生局，後續將依中央疫情指揮中心規定處理，請鄉親放心。