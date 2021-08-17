新款伺服器於第3季開始出貨，且蘋果新機於下半年推出，散熱廠雙鴻(3324)第3季及第4季營運可望逐步回到正常水準，今天除息首日強勢大漲，順利完成填息。

雙鴻今天除息，每股配息5.60004171元，今天盤中股價開高走高，順利完成填息。

受到IC缺料影響客戶拉貨、銅價飆漲及折舊費用較高等不利因素衝擊，雙鴻第2季毛利率下滑至17.16%，單季稅後盈餘為1.3億元，年減62.96%，累計上半年稅後盈餘為4.27億元，年減13.56%，每股盈餘為4.93元。

雙鴻7月合併營收為10.84億元，年減3.59%，累計前7月合併營收為74.88億元，年成長17.86%。

林育申表示，新款伺服器將於第3季開始出貨，NB需求還是很好，蘋果新機也將於下半年推出，下半年看起來還不錯，營運已於第2季落底，8月起業績將逐步恢復正常，下半年營收及毛利率均會比上半年好。

在泰國廠部分，雙鴻泰國廠於第3季正式量產，目前以生產有關稅問題的伺服器相關散熱產品為主，未來也將增加生產車用產品。

電動車銷售量日增，且自駕車技術逐漸成熟，為散熱產業帶來新商機；雙鴻在站穩NB及伺服器散熱領域後，也積極朝車用市場佈局，經過約3年的努力，車用產品布局已見到成果，歐洲車廠及美國車廠車用GPU散熱產品預計將於第4季開始出貨。

在水冷散熱方面，水冷散熱逐漸成為電競PC及高階伺服器/資料庫中心散熱主流技術，雙鴻在水冷散熱技術亦布局多年，預期明年第1季開始導入客戶GPU產品，為公司營運再添新動能。

隨著水冷及車用新產品佈局發酵，雙鴻樂觀看待明年營運，預期明年伺服器佔比可望拉升至20%，儘管NB明年出貨量可能與今年持平或個位數成長，但因NB採用的VC單價較高，預估NB相關營收會比今年好，明年雙鴻營收可望較今年兩位數成長，毛利率及獲利將優於今年。