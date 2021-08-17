網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」今年2月在高雄市舞廳外與人爆發口角衝突，遭蔡男持刀刺傷，事後還公開呼籲「嚴厲譴責暴力、絕不妥協」。檢方認為，超艾夾遭砍處並非致命部位，僅涉及傷害等罪，因雙方已經和解撤告，因此將全案不起訴。

超艾夾是知名Youtube團體「含羞草日記」副團長，案發當天他與另名張姓友人準備開車，沒料在舞廳前，碰到剛消費完的蔡姓男子等4人，雙方疑因車門碰撞等問題，在舞廳前爆發口角衝突。

蔡男拿折疊刀對著車上的超艾夾等人叫囂「看三小」，往超艾夾背部身上捅兩刀後逃離現場，超艾夾經友人緊急送醫，所幸刀傷僅約2公分和5公分，沒有傷到要害，包紮後出院。

當時此案驚動高雄警界，警方獲報後循線逮捕涉案的蔡男等4人，訊後依殺人未遂等罪送辦，檢方最後依傷害罪嫌聲押，蔡男被高雄地方法院裁定10萬交保。

檢方認為，蔡男等人雖然涉嫌傷人及刮車，但行為屬於偶發事件，另揮砍的背部並非致命部位，力道不大，事後也無追砍等行為，未達致人於死，因此僅認涉及傷害等罪。偵查階段超艾夾與蔡男等人也達成和解，因此撤回傷害告訴，全案偵結不起訴。