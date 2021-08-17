塔利班奪回阿富汗，當地女權恐倒退20年，一名綁著可愛辮子的阿富汗少女拍攝影片紀錄國家淪陷的心情，影片中她哭到不行，絕望表示沒人在乎阿富汗人，「我們將慢慢死去。」

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13 2021

《紐約郵報》（New York Post）報導，旅居美國的伊朗裔女記者兼社運人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）13日在推特上傳一段45秒影片，畫面中一名綁著兩條辮子的阿富汗少女潸然淚下表示，「我們不重要，因為我們出生在阿富汗，我沒辦法停止哭泣，我必須擦掉眼淚才能拍攝這支影片。」

她邊掉淚邊搖頭苦笑：「沒人在乎我們，我們將在歷史中慢慢死去，好笑吧？」吐出最後一句話時少女還笑了出來，神情令人心碎，接著表情又變回快要哭出來的樣子。

阿琳娜嘉德在推文中描述影片是「絕望阿富汗少女的眼淚」，隨著塔利班進犯，「她的未來正被粉碎。」

阿琳娜嘉德並未透露更多少女身份的細節，她說她為阿富汗女性感到心碎，「這個世界辜負了她們，歷史將會記上一筆。」

少女哭泣的影片在網路上瘋傳，至今超過200萬人次觀看。

與此同時，紐西蘭新聞網站Newshub報導，知名阿富汗記者納傑菲扎達（Lotfullah Najafizada）也在推特上傳阿富汗美容業者粉刷西式廣告的照片，畫面中一名男子用白色油漆覆蓋掉美容店外牆女性穿著西式婚紗的廣告。納傑菲扎達只在推文中寫下「喀布爾」，推文至今已經獲得超過7萬人按讚。

塔利班掌權時期，女性不得外出工作或上學，她們必須穿戴罩袍（burqa），外出時必須有男性親戚陪同。