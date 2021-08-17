行政院長蘇貞昌（左三）今17日到蒜頭糖廠體驗搭五分車，宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今17日到蒜頭糖廠體驗搭五分車，宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今17日到蒜頭糖廠，宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」。（呂妍庭攝）

行政院長蘇貞昌今17日到嘉義縣，先在蒜頭糖廠聽取交通部五分車延駛計畫簡報，會中蘇貞昌宣布核定預算金額2.5億的「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）計畫」，蘇貞昌除肯定最慢與最快軌道共構有創意，還要求交通部工期加快腳步，做快一點「讓我主持通車」。

蘇貞昌在嘉義縣第一站，先來到蒜頭糖廠，由嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、蔡易餘、交通部長王國材、國立故宮博物院吳密察院長、台糖公司董事長陳昭義、故宮南院處長彭子程等人陪同下，聽取交通部五分車延駛計畫簡報，蘇貞昌聽完簡報和陳明文、蔡易餘的致詞後，妙語如珠表示，五分車延駛嘉義縣爭取很久，「我有聽懂你們的意思」，開玩笑說，「一直叫大家拍手，我不答應不就走不出去？」，還說他公道地講，當年要不是陳明文，嘉義就不會有故宮南院，既然五分車要延駛，不能沒有故宮南院。

蘇貞昌說，行政院的責任就是來抓頭抓尾，讓五分車有頭有尾，不但與高鐵直通接上，還延到故宮南院，至於2.5億經費也不用台糖出，直接用前瞻預算，只是看起來不是太困難的工程，應加快腳步，不要等到2023年9月投票前才通車。

交通部簡報指出，五分車延駛計畫分2期辦理，第1期由蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站約1.36公里，第1.5期由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區約1.49公里，由交通部鐵道局辦理工程設計監造及施工等相關事宜，並由台糖公司負責後續營運，嘉義縣政府則負責「非都市土地變更興辦事業計畫」及「整體規畫」作業。