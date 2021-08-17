蘇揆南下視察嘉義糖鐵｜2021.08.17

行政院長蘇貞昌今（17）日到嘉義視察蒜頭糖鐵延伸計畫，接受聯訪時記者問及，「與英系立委是否溝通無礙」時，一旁的立委蔡易餘突然笑了，並挑了幾下眉，似乎別有玄機。

5000元振興券拍板決定免付1000元直接領，媒體詢問，是否因總統、黨內立委要求才被迫轉彎？當政院新聞聯絡人接著唸到，「今天早上視察嘉義與英系立委是否溝通無礙」時，站在蘇貞昌一旁的蔡易餘突然笑出來，並連續挑眉幾下。

蘇貞昌則回答，過去政府各種政策的形成，但有時候當政者不會注意到民意反應，不過民進黨政府最注意民意及接地氣，會從各種資料及資源做考量，民意代表在地方也會接觸到各種民意反映，在決策過程中會有多元意見，經妥善考量溝通後，最後決定既接地氣、符合民意，同時又能振興兼有紓困的五倍券。

在蘇貞昌回答振興券議題時，蔡易餘又頻頻點頭。而當問到趙少康拿阿富汗比喻台灣，若台灣被兵臨城下，總統和院長會走人嗎？蔡易餘聽完後疑似噗哧一笑，並搖了搖頭。對此，蘇貞昌則表示，不怕被殺、被關，一定守護這個國家、守護這片土地。

政院本來規畫民眾領取振興5倍券時，要先自付1000元，但10名「英系立委」，包括蔡易餘、陳明文等人，主張全民免付1000元，直接發放五倍券，並於13日直接找總統蔡英文「面聖」。蘇貞昌於16日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，最後決定免付1000元，可直接領5000元振興券。

昨（16）日蔡易餘在臉書發文感謝蘇貞昌院長傾聽民意，且不管是防疫政策或紓困振興，都有非常明快決策。