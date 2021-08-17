新竹縣「推動偏鄉學校中央廚房計畫」獲國教署補助7268萬餘元執行，在關西鎮石光國中新建1間中央廚房，尖石鄉新樂國小則擴建中央廚房，並有19所偏遠學校改善午餐廚房等相關設施，在明年的111學年度開學時啟用。

縣長楊文科表示，偏遠學校學生人數逐年減少，午餐食材採購不易且單價偏高，感謝中央對偏鄉廚房經費的挹注，透過計畫集中採購、共享配置，提升偏遠學校學生用餐品質，並能減輕兼任午餐秘書教師的工作量。

新竹縣關西鎮石光國中新建中央廚房和新竹縣尖石鄉新樂國小擴建中央廚房，縣府教育處表示，中央共補助5110萬元，除整體規畫軟、硬體設備外，更將結合課程與食農教育，打造具有美感的現代化廚房，讓2所學校的中央廚房成為校園亮點。

關西鎮石光國中學生和教職員用餐人數有99人，明年中央廚房完成新建後，將供應營養午餐到新埔鎮清水國小及照門國中共193人。

尖石鄉新樂小學生和教職員用餐人數為139人，明年完成中央廚房擴建後總供應人數為274人，將就近供應尖石國小及嘉興國小。

另外，教育部也補助新竹縣竹東鎮、關西鎮寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉及尖石鄉19所學校共2千多萬元，改善午餐廚房相關設施設備，各廚房設置營養師，並成立5個食材聯合採購聯盟，採買品質穩定的食材，透過專業人員協助開立菜單、辦理午餐食材驗收、管理及規畫熟食運送等事宜。