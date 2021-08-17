塔利班（Taliban）迅速擊潰政府軍，攻下阿富汗首都喀布爾（Kabul），引發全世界關注。對此，資深媒體人趙少康日昨問民進黨，若他日台灣面臨同樣的局面，台灣到底要和、要戰？沒想到遭到民進黨圍剿，趙少康今再痛批，一場仗都沒打過的民進黨，卻用罔顧歷史，且迴避問題的方式甩鍋國民黨，更發動側翼與民代筆戰，簡直反智。

趙少康今（17日）在臉書發文表示，國民黨在1949年撤退到台灣前，歷經抗日戰爭及國共內戰，退至台灣後，1949年又打了古寧頭戰役，更在慘烈的93砲戰、823砲戰時守下台灣。國民黨，當年不是不戰而逃，雖然戰敗退到台灣，但是守下台灣不被共產黨蹂躪，並寫下舉世肯定的經濟奇蹟。

沒有國民黨當年的死守頑抗，趙少康直言，不會有現在的民主台灣，國民黨深知共產黨為達目的不惜發動戰爭，更清楚現在的美國只會為了自身利益制定國際戰略，才想問問總統蔡英文到底要戰要和？能依賴美國的奧援當護身符？如果兵臨城下，真願意看到台灣人血流成河？

趙少康怒轟，眼見蔡政府玩弄兩岸敵對獲取政治利益，將人民生命財產當兒戲，面對他的質疑，一場仗都沒打過的民進黨，卻用「1949國民黨逃跑」這種去脈絡化、罔顧歷史，且迴避問題的方式甩鍋國民黨，沒有展現身為執政黨該有的擔當與眼光，只會發動側翼與民代筆戰，簡直反智。