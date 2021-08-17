回鍋參選國民黨主席的前新北市長朱立倫，昨完成登記，喊出國民黨需要強而有力的領導，不能變成小綠、小白，本身就是正藍，爭取連任的現任主席江啟臣今天指出，若要當小白，去年高雄市長補選就不用提名，直接禮讓民眾黨，並強調政黨競爭，可以就議題相互合作，但若是利益交換就免談。

江啟臣說，他深知去年高雄市長補選是場硬仗，但他知道李眉蓁願意戰也敢戰，即便中間遇到百般挫折仍向前走，每次他都以此案例，勉勵國民黨前線打仗的同志加油，這才是真正的國民黨，大家不用懷疑自己。

江啟臣不解地問，怎麼會懷疑自己是小白、小綠呢？我們就是中華民國、正藍，並強調，對於任何政黨之間的競爭，可以就議題上來進行合作，但若是涉及利益交換，就免談。

被問到網友爆料今天陪同江啟臣出席的青年人是被動員來的「臨演」，青年部助理研究員黃騰憲對此頗不以為然，立馬跳出來澄清，一份早餐並無法收買他，若真的能就去民進黨。此話一出，引起在場鼓掌認同。

江啟臣隨即補充，若他當主席，年輕人在國民黨就不會只是看板，而是能夠做事、參與決策。