西門町17日上午發生一起死亡車禍，56歲翁姓男子駕駛小貨車，行經武昌街右轉中華路時，疑因駕駛疏失、視線死角，撞上正在過馬路的79歲葛姓老婦，老婦雖經送醫搶救仍宣告不治。

警消17日上午10時許獲報，翁姓駕駛開著小貨車，由武昌街轉向中華路時，撞上葛姓婦人，到場後發現葛婦傷勢嚴重，將她緊急送醫，但經兩小時搶救仍不幸隔世。

警方不排除司機轉彎時因未注意加上視線死角，才會撞上行人，翁的酒測值為0，全案依過失致死罪送辦，另調查相關監視器以釐清事發過程。