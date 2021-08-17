孫文學校總校長張亞中(左)17日登記參選國民黨主席，支持民眾高喊救黨、救國、救兩岸的口號聲中完成登記，並豎起大拇指象徵當選黨主席改造國民黨的決心不變。(陳怡誠攝)

宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中，今天完成參選登記，他強調要與黨員「約法三章」，若當選主席，承諾一定做到「掃除李登輝在黨內的政治餘毒、追打蔡政權禍國殃民的惡行，以及結束敵對狀態創造兩岸和平」這三件事，要還給國民黨員一個青天白日，朗朗乾坤。

國民黨主席選舉昨天和今天辦理候選人登記，4位已領表的參選人包括前主席朱立倫昨天上午辦理登記，現任主席江啟臣和張亞中以及前彰化縣長卓伯源都在今天上午登記。

張亞中完成登記後發表參選宣言，他質問，孫中山所創立的中華民國被借殼上市、被偷樑換柱的過程中，國民黨做了什麼？黨主席又做了什麼？他們是否曾經呼群保義？還是一直隨波逐流？

談到兩岸關係，張亞中說，國民黨原來是最能處理兩岸關係，但是當大陸軍機天天在台灣外海繞，兩岸越走越僵，台灣仇中的氛圍越來越冷洌時，國民黨、黨主席、黨內天王，為我們做了什麼？國民黨的天王們是不是只敢躲在民進黨的後面，謹小慎微地唯恐觸怒所謂的主流民意？

張亞中表示， 因此「救黨、救國、救兩岸」是他此次參選的訴求與使命。他要與黨員「約法三章」，第一，掃除李登輝在黨內的政治餘毒。他會在政治思想、歷史文化、身分認同、憲政精神上，重新建立中心思想及論述，重新找回真正的國民黨。

第二，追打蔡政權禍國殃民的惡行。他會成立直屬黨主席的専職一級單位「伸張正義」部，集社會之力，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有違憲不法行為，上窮碧落下黃泉，絕不鬆手，以伸張正義，落實善治。

第三，結束敵對狀態創造兩岸和平。他會以人民幸福安全為優先，在大陸設辦事處，照顧台灣民眾，協助兩岸民間交流，積極與北京展開平等對話，簽署《和平備忘錄》，為兩岸開啟和平曙光。