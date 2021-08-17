台股今(17日)開低震盪走低，電子、傳產都被打趴，16800點、16700點接連失守，終場加權指數收在16661.36點，下跌197.41點，已經連續9個交易日下跌，成交值更縮至2955億元，為近5個月以來的新低量。

美股周一漲跌互見，道瓊、標普指數連續5個交易日創新高，以科技股為主的那斯達克指數則呈下跌，台股開盤下跌17.15點，以16841.62點開出，指數2度翻紅後震盪向下，電子、傳產同步走弱，金融股持穩但無力支撐大盤，低接買盤也縮手，指數在11點左右跌破16800點，12點40分後再破16700點，來到16690.96點，大跌逾170點。

今日盤面上以疫苗相關個股表現最熱鬧，高端有開放預約，以及向巴拉圭申請緊急使用授權(EUA)的利多加持，股價開高走高，盤中亮燈漲停，攻高至373元，大漲33.5元，漲幅9.72%；聯亞藥則因聯亞疫苗EUA未過，加上大股東台塑生醫賣股，早盤開低走低，跌破百元大關，低點來到82.9元，大跌87.63元，跌幅高達51%。

台積電開盤下跌4元，開在580元，盤中一度跌逾1%；聯發科今跌破900元，終場收在最低價880元，跌逾2%；聯電開高走低，尾盤由紅翻黑收在56.1元，跌幅1.75%；台達電也開低走低，終場收在262元，跌逾6%。

航運股開高走低，類股指數午盤過後由紅翻黑，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價也跟著臉綠，占大盤成交比重也降至3成以下；鋼鐵股也走弱，高興昌、威致尾盤則打到跌停。