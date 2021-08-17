警方告知陳男鐘點情人根本不會出現，詐騙集團慣用援交買遊戲點數手法詐騙宅男。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓男子在通訊軟體認識1名自稱「雪兒」的鐘點情人，女方聲稱因疫情遭公司裁員，被迫援交賺生活費，陳男心疼她的悲慘遭遇，7日相約超商碰面，但女方卻要求陳男買5000元遊戲點數再現身，店員懷疑陳男受騙報警，警網到場戳破詐騙伎倆，讓陳男援交鐘點情人瞬間夢碎！

警方指出，48歲的陳姓男子8月7日前往大昌二路的超商，一口氣購買5000元遊戲點數，店員詢問陳男用途時，陳男眼神閃爍、支吾其詞，店員懷疑陳男可能遭詐騙，於是報警。

三民二分局覺民所巡邏警員許聖駿、曹哲皓及呂宗育等人獲悉後趕赴現場，陳男見警方出現超商著實嚇了一大跳，警方詢問他為何買遊戲點數，陳男表示，之前曾瀏覽網路上捷克論壇的廣告分頁資訊，透過通訊軟體的ID認識一化名「雪兒」的鐘點情人，雙方相談甚歡。

陳男說，「雪兒」自稱因疫情期間遭公司裁員解雇，為了賺生活費，被迫兼差做援交，並聲稱「2小時只要5000元」，盛邀陳男捧她的場，雪兒和他相約超商碰面，之後又來電要求他至超商購買5000元遊戲點數，再將卡上序號及密碼回傳給她後，雙方即可見面從事性交易。

警方聽完陳男說詞後，告知陳男此為詐騙集團慣用援交買遊戲點數詐騙的手法，陳男被警方如醍醐灌頂般驚醒，直呼幸好遇到好心店員和警方協助，否則就白白損失5000元。