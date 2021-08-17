大馬美女鋼琴家李元玲人美又有才華，她不只擁有前凸後翹的魔鬼身材，還彈得一手好琴，讓李元玲被受封為「鋼琴女神」，僅管李元玲日前宣告要「封胸」，預告之後穿的布會越來越多，不過李元玲作風依舊火辣，她昨（16日）就曬出跳芭蕾舞美照，邪惡視角讓李元玲的性感身材被看光。

李元玲不只是鋼琴家，演藝事業也跨及電視和電影，而不吝嗇展現好身材的李元玲，也樂於在網上分享辣照，常在美照中解放深邃事業線和小蠻腰，不過李元玲卻在日前無預警宣布要「封胸」，預告之後穿的布會越來越多，還風格大改、穿起長袖針織毛衣，並稱：「想看我會剩下多少鐵粉」。

正當外界以為辣照沒了，不過李元玲則在昨晚曬出跳芭蕾舞照，只見她身穿深U領的低胸白色上衣和芭蕾舞蓬裙，李元玲氣質地坐在階梯上、抬起美腿，一下又對著鏡頭擺出跳舞動作，畫面絕美，不過網友全把焦點放在，拍照的邪惡視角讓李元玲一雙美腿全都露，臀部曲線若隱若現，還有人好奇她是否有穿安全小褲。

李元玲還親民問：「喜歡那一張？」吸引網友留言：「小孩子才做選擇 我都喜歡」、「都喜歡，沒得挑」、「喜歡你的每一張」、「這3張的妳都好美好漂亮喔！不過我選最後那張因為拍攝難度是最高的！」還有粉絲拱李元玲拍跳芭蕾舞影片，鋼琴女神人氣依舊很夯，放送福利就吸引網熱議。