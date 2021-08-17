新北市高灘處在陽光運動公園打造大自然遊戲場，近期展開改造，以「陽光綠洲」為主題打造特色共融遊戲場，提供更多元的遊戲體驗，預計明年2月與民眾相見，完工後可望成為新店新地標。

高灘處表示，新店陽光運動公園是新店區最受歡迎的休閒運動場地之一，每當假日總有不少民眾前來野餐休憩，鄰近陽光橋的遊戲場更是小朋友放電的好所在，遊戲設施往往一位難求。

隨著遊具高頻率使用及新的遊戲場安全法規頒布下，市府重新規畫遊戲場，導入共融遊具，加入戲水元素，融合水、沙、石等自然素材，打造出以「陽光綠洲」為主題的大自然遊戲場，讓遊戲場更好玩、更安全、更有特色。

高灘處表示，陽光遊戲場附近地形高低起伏，施工團隊將遊戲場與大自然環境結合，利用兩座天然小山丘以及大面積自然礫石灘，提供以天然材質為主軸遊戲空間，如天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木等。

其中較冒險刺激的樹梢鑽籠，高達6米，高低攀爬穿梭於樹梢之間，至高點還可俯瞰整個陽光運動園區及新店溪景致。此外，場內也提供鞦韆、彈跳床、沙坑等受歡迎之傳統兒童遊具，結合大樹蔭下之成人體健設施，讓大小朋友可以共同參與遊戲，更豐富了遊戲場的趣味性。

高灘處表示，本場地最大的特色是將新店溪溪流意象融入遊戲場內，設置蝶型水道區及水霧廣場，孩子們可體驗玩水遊戲的多種樣貌，如落瀑水盤、噴泉、花灑、淋水道、湧水丘及戲水池等玩水體驗，場內透過循環過濾系統將水資源再利用，以提供乾淨衛生的戲水環境。

新北市水利局表示，疫情期間前來河濱公園休憩務必注意防疫要領，落實勤洗手，正確戴口罩，做好自身防疫工作，大家一起為防疫加油。