知名作家吳淡如不但寫書，也很精通理財，聰慧的她投資遍及各行各業，還持續進修，目前正在拚第二個博士學位，而她最棒的投資，應該是投資自己，長期過著兼顧品質且陪伴女兒成長的生活，而向來將自我狀態維持得很好的吳淡如，難得po文曝光疫情期間對剉冰上癮，吐露近期只證明了一件事：「吃剉冰一定會胖」。

吳淡如昨天在臉書po文，透露過去很少吃冰的她，這個夏天突然愛上黑糖剉冰，她平時有跑步、騎單車的習慣，很熱的時候，會一個人坐在沒人的河堤來上一碗剉冰，直呼：「吃剉冰是一種解放，或者說，對於被禁足的疫情警戒的一個出口。剉冰是火海中的救生艇似的⋯」。

她也透露，最近台灣疫情得到控制，終於可以去餐廳用餐，過去經常訂不到的餐廳，如今只要不是巔峰時間去，都能順利吃到，而她近來偏好吃日本食物，還感性形容久違吃到的感受，「吃東西的時候，所有的封閉感就好像沙漏中的沙子，從我的指間溜走，好像感覺到自己穿越了透明的牆，呼吸的空氣裡多了自由」，笑稱這是文青的呻吟，要大家不用看得太認真。

而文章最後，她也附上最近覺得好吃的剉冰跟日式料理店家，表明絕對沒置入業配，就是一個「孤獨美食家」的經驗分享，笑稱：「很會過日子，把自己養得肥美，是一種專長哈哈」，也有感疫情的關係很多店家過得很辛苦，因此自已花錢吃過覺得好吃，就努力幫忙宣傳一下，還說她上門時都包緊緊，「沒人知道我是誰，口罩帽子真棒」，證明真的沒收錢，純粹推薦。