彰化第五信用合作社長期資助彰化正德愛心廚房運作，五月爆發本土疫情以來，用餐人數激增，五信理事主席陳杰（左）特別與同仁親送600公斤彰化二林在地好米，盼讓廚房供餐永續經營不斷炊。（五信提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化五信理事主席陳杰親自搬運一包包在地好米，送到彰化正德愛心廚房。（五信提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化五信理事主席陳杰親自搬運一包包在地好米，送到彰化正德愛心廚房。（五信提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳杰（右）與五信同仁一同親送好米，也呼籲各界踴躍伸出援手，幫助正德愛心廚房永續經營。（五信提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國正德愛心廚房從北到南已設立22家，新型冠狀病疫情警戒以來，禁止室內用餐期間，仍不打烊、改以愛心便當發放，長期資助愛心廚房運作的彰化第五信用合作社，特別加碼贈送600公斤彰化二林在地香米，盼讓疫情期間的供餐不斷炊。

彰化市正德愛心廚房表示，彰化廚房從每周一到週六，提供午、晚餐給居無定所、中低收入戶，及身心障礙民眾免費食用，一般社區民眾也可隨喜用餐。

今年5月間COVID-19本土疫情爆發以來，正德愛心廚房從原本入內共餐、改為實名制發免費便當給民眾，三級警戒前，每天用餐人數中午約110人、晚間100人；三級警戒後，許多民眾深陷經濟困頓，形成另一波因疫情變動下產生的「非典型弱勢族群」，便當中午約發給180人、晚間160人，單一廚房供餐人數大幅增加逾5成。

彰化五信理事主席陳杰表示，捐贈600公斤彰化在地好米，是為發揮取之於社會、回饋於社會的精神，齊心做公益，希望能拋磚引玉，讓每位吃到愛心便當的人，都能吃在嘴裡、暖在心裡。

陳杰說，正德愛心廚房並未領取政府補助，所有經費來自於志工、義工的勸募，與社會大眾的小額愛心捐款，大部分食材更來自於民眾與菜販的捐贈，疫情爆發以來捐款收入明顯減少，每月透支是筆不小負擔，呼籲各界慷慨伸出援手。

正德社會福利慈善基金會指出，目前全國各愛心廚房每月開銷高達20萬元，經費來源短絀，食材供應亦常捉襟見肘；然而，看到社會各角落仍有這麼多人三餐不得溫飽，基金會期許愛心廚房一定要能永續經營，期盼更多人共同來關心與護持，有錢出錢、有力出力，讓人人有飯吃、讓社會更溫馨。