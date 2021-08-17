前彰化縣長卓伯源(左)17日登記參選國民黨主席，卓伯源（左）在登記空檔與祕書長李乾龍（右）交換意見，並對媒體表示，若他當選黨主席則邀李乾龍留任。(陳怡誠攝)

今天完成參選國民黨主席登記作業的前彰化縣長卓伯源表示，他有7個平反和1個信念，包括要替馬英九平反，因為九二共識、一中各表要講清楚，這是兩岸繼續生存互動的藝術；也要替中國大陸平反，因為台灣外銷、外匯經濟依靠大陸，只有兩岸好才能共創雙贏，力拼2022年地方選舉達到「14+2+2」。

卓伯源上午完成登記後表示，他今天參選登記有7個平反和1個信念。他要為當年爭取國民黨提名參選2020的鴻海創辦人郭台銘，以及當年支持郭台銘的中廣董事長趙少康、前國民黨副主席郝龍斌平反，並為被民進黨阻擋的「上海復興」平反，幫馬英九平反，為中國大陸以及友陸和中的國民黨平反，以及替台灣人民平反。

卓伯源表示，台灣外銷、經濟依靠中國大陸，民進黨每天吹牛、每天罵，但對岸仍願意繼續惠台讓利，兩岸應該多一點交流、少一點敵對，台灣人民需要疫苗與現金紓困以及免於恐懼自由，但民進黨聽不到人民聲音，所以他還要為台灣人民平反。

卓伯源指出，年輕人是國民黨的希望與國家的未來，國民黨創黨精神就是年輕人肯吃苦、願打拚的精神，但經過時代演變，國民黨在年輕人這一塊有很大的努力空間，必須了解年輕人想法與需要，他若擔任黨主席，最重要的信念就是替黨員找回尊嚴，每個黨員都可抬頭挺胸說自己是黨員。

卓伯源強調，今天就是奮鬥的開始，希望2022年地方選舉可以達到「14+2再+2」的縣市長席次，2024大選則由專職無私的黨主席結合力量找回台灣正確道路。