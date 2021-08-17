新建工地雨後地面積水已孳生病媒孑孓。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

菸灰缸積水未清除以孳生病媒蚊幼蟲。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

連續降雨過後，積水容器明顯增加，近日台南市政府登革熱防治中心執行登革熱密度調查，除了提醒民眾把握雨後7天黃金孳清期，也發現最容易被忽略的孳生源有冷氣機集水桶、盆栽底盤、屋簷排水槽（俗稱天溝）、懸吊電線塑膠管及塑膠椅凹陷處及地下室等處，呼籲民眾務必仔細巡視家戶內外積水容器及各種死角。

台南市登革熱防治中心主任許以霖說，清除孳生源是防治登革熱的根本，將積水倒掉，容器予以清除，若有大型廢棄容器如廢棄浴缸、水族箱等，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必每週檢查、刷洗並加蓋或加掛細網。

他說，主動清除居家內外的積水容器，才能有效阻斷疫情傳播；切勿拒絕、規避或妨礙主管機關之相關調查及處置，或製造髒亂孳生登革熱病媒蚊，以免受罰。另請醫療院所加強警覺，針對疑似個案可運用登革熱快速診斷試劑檢驗，並儘速依法通報，以利衛生單位採取防治措施。

台南市針對積水容器的查察，截止8月已開立306張舉發通知書，必要時並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之，對於屆期未完成改善情節重大者，必要時，得命其停工或停業，市民不可輕忽。