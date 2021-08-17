某電子儀器廠負責人因小兒子患有妥瑞氏症，10年前在俗名黃多玉的釋悟善禪師建議下，把孩子託付黃帶到美國生活，躲避「冤親債主」，期間陸續匯款6、7000萬元當生活費，去年孩子返台，負責人認為兒子狀況未好轉，提告黃和2名信徒涉嫌詐欺，台北地檢署認為罪證不足，17日將黃3人不起訴。

黃多玉是韓國華僑，自稱是悟善文化基金會創辦人，曾登記參選2020年總統大選，號稱「史上第一個出家人登記選總統」。

據了解，某電子儀器廠董事長因小兒子患有妥瑞氏症，有不斷洗手、開關門等行為，因黃多玉指孩子「冤親債主多，要到西方躲避」，董事長遂將孩子託付給黃帶去美國，並匯款資助孩子在美的生活、就學費用。

但該名董事長認為，孩子去年回台後，病況沒有好轉，認為他多年匯美的6、7000萬元遭黃詐騙，控告黃和蔡姓、郭姓信徒3人。

檢方調查時，董娘和女兒證稱，她們從2013年起多次到美國旅遊、遊學，順便探視弟弟，指弟弟情況比以前好，董娘也對小兒子能順利完成高中課業感到欣慰。

檢方認為，黃確有協助安排孩子在美念書和生活事宜，至於匯款是否全數用於孩子身上，事涉民事糾葛，黃和2名信徒被控詐欺罪證不足，今將3人不起訴。