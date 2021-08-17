「與病毒共存論」與「清零論」在大陸爭論不休之際，大陸國家衛健委高級別專家組成員、疾控中心流行病學首席科學家曾光16日接受大陸「網易科技」專訪時表示，當前中國對疫情必須「堅決清零」，是現階段必須做的事情，「在本土免疫防線築牢之後，中國會轉變防疫策略，選擇放開」。此外，他更透露，明年的北京冬奧將是防疫策略嘗試轉變的契機，中國正在為此進行著冷靜客觀而緊鑼密鼓的籌備。

香港01報導，曾光表示，現階段「堅決清零」有三大因素，第一是中國過去成功清零獲得許多紅利，對社會穩定和經濟發展起到非常大的作用，「把經濟增長拿出十分之一來，也比清零所付出的成本高」。中國現在沒有理由不清零，「我們還有這種能力，投入得起，只不過我們所面對的敵人更強大了，我們不能退縮。」

曾光認為，第二個因素是不確定性多，「在情況還不太明確的時候，我覺得該打的仗還得打，變種病毒傳播得太快，就要求我們採取的力度和頻次肯定比過去要增加。」至於第三個因素就是基於中國的國情，「對老百姓我們得負責啊，中國的老年人口規模相當大，在世界上可以說是老齡人口絕對數最多的國家，我們的慢性病患者也多，這是我們的國情。」

曾光強調，中國在清零的過程中要尋找一些規律，還可以更智慧一些、更聰明些，「少一點大水漫灌，多一點精確防控」，於國於民都是有利。

談及「病毒共存論」，曾光直言，現在的這個時間點和階段並非「開放」的問題，「是要你去打殲滅戰的問題，是要你加強疫苗接種的問題，提高人群免疫水平的問題，此時此刻是要做這件事」。對中國來說，不要盲目學習外國，只能在自己的國情下做出自己的決策。

而談及中國會否調防控策略，會否「放開」時，曾光認為，事實上覺得中國也會走「放開」這條路，但制定政策頭腦要冷靜，不能操之過急。英國及新加坡的「放開」，兩者都是一點一點穩步試探性地放開，「我們看一看，學習一下，正反兩方面都學習。我們中國這麼多人口，我不主張中國首先吃這個『螃蟹』。」

曾光表明，中國的「放開」需要「內功練好」，但現在還不到「火候」。曾光解釋，不再清零要待大陸內部免疫屏障安定，把變種病毒傳播控制在確實是很少有重症病例發生，社會可以承受，對民眾健康威脅不那麼大時，「換句話說，新冠病毒和其他傳染病相比不占優勢了，危害不大了，就可以改成常規防控了。」

曾光坦言，中國的免疫屏障完全靠疫苗接種，「但總的來看，接種疫苗後的再感染現像還是出現了。我覺得怎麼加強免疫，打第三針，怎麼打，這些中國先打好內功，之後再開放，對老百姓得負責。」