各縣市陸續解封戶外籃球場，但基隆市仍持續封閉，市民盼開放，另中正區和平島公園藍海水池開放游泳，在中山區外木山海興游泳池仍管制中，民眾認為，同「市」不同命，希望放寬規定。對此，市長林右昌表示，現在疫情雖然趨緩，但沒有把握能有效管制，未來會視疫情滾動式調整。

桃園、高雄開放戶外籃球場，北市也預計於24日開放，但基隆仍持續封閉中，市議員林沛祥表示，近日陸續接到市民反應，需要有更多戶外空間，他認為，市府可以參考外縣市做法，掛QR code在球場，實施實名制控管人流等措施，讓民眾在疫情之中也能享受運動的快樂；市議員張顥瀚也提及，盼市府適度開放能保持社交距離、遵守防疫的戶外空間。

另外，市議員莊敬聖指出，「中正區和平島游泳池可以對外開放，為什麼中山區外木山海興游泳池不行」，不滿認為是雙重標準，他說，海興游泳池可能是全台救生員密集度最高的地方，附近有協會、救生隊等，但救生員無法進行基礎訓練，民眾也不能晨泳，希望市府有相關配套措施，提供適度活動空間。

對此，林右昌回應，籃球場只要配合中央規定確實可以開放，並但實際上有許多管理問題，包括沒有人可以在場監督是否每個人都有落實實聯制或戴口罩，他說，考慮到很多人無法遵守規定，導致警察局、衛生局等單位三不五時就接到檢舉電話，每天為此疲於奔命，反而造成反效果，因此，還是謹慎為上。

至於海興游泳池問題，林右昌說，和平島公園是封閉園區，進入必須買門票，可以落實人流管制，但海興不同，沒有人可以24小時在場管理，若發生違規情形很難處理，他提及，最近疫情確實趨緩，但考慮到「管制」問題，還是暫定封閉，市府會密集觀察疫情狀況，滾動式檢討。