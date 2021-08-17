有些人外表看起來強大，實則內心非常脆弱，一遇到困難就容易退縮逃避，甚至情緒崩潰，很需要他人的支持或保護。搜狐網命理專欄分析，生肖屬虎、龍、猴是典型「中看不中用」的人，平時看似霸氣、很有威嚴，如果遇到大事，就會發現他們其實很經不起考驗，往往會直接舉手投降，沒有勇氣面對。

▍1.生肖虎

生肖屬虎的人天生有著霸氣的外表，個人氣場也相當強勢，看起來很可靠，但當他們真正遇到難以解決的大事時，就容易退縮，他們無法戰勝內心的恐懼，缺乏信心和處理危機的能力。這與平時自信強勢的他們很不一樣，確實讓人跌破眼鏡，很難使人信服。

▍2.生肖龍

生肖屬龍的人天生自帶王者的氣場，無形中給人一種盛氣凌人的感覺，雖然讓人心生畏懼，但同時又覺得他們非常可靠。若大事當前，屬龍的人卻常常因為緊張而失常，變得手足無措，不僅氣勢洩了一大半，也會讓身邊的人頓時失去信心，最終還是要依靠別人。

▍3.生肖猴

生肖屬猴的人天生鬼靈精怪、頭腦聰明，擅長提出很多有創意的點子，口才也非常好，但往往是說得多、做得少，常常流於紙上談兵。在日常生活中，他們說起話來有憑有據又從容，很能讓人信服，但要是真的有大事來臨，他們做事卻會手忙腳亂，長久下來，很容易讓人看破手腳。