聯亞未過EUA 賴清德今登記高端 13:562021/08/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯亞未過EUA 賴清德今登記高端。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯亞未過EUA 賴清德今登記高端。摘自賴清德臉書 副總統賴清德原本規劃施打聯亞疫苗，因為聯亞沒有通過緊急使用授權（EUA）審查；賴清德今上網完成登記，選擇與蔡英文總統施打一樣的高端疫苗。 賴清德在臉書指出，今天上午，他已經上網完成國產高端疫苗接種意願登記，等待指揮中心通知預約，完成疫苗接種。他和國人一起團結防疫守台灣。 賴清德強調，請符合資格的國人儘速登記預約接種，大家一起提升群體免疫力，取得對病毒的抵抗力，保護自己的健康。 他說，也要拜託大家，繼續落實防疫措施、遵守各場所防疫指引，全民共同努力，早日回到正常生活。 聯亞EUA未過 股價大跳水 聯亞EUA審查紀錄 楊志良促公開 #賴清德 #登記 #聯亞 #EUA #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯亞EUA不過早知道 網噓爆：只是沒人敢說 12:172021/08/17 生活 兩樣情 聯亞藥股價慘遭腰斬 高端亮第2根漲停 11:062021/08/17 財經 聯亞EUA沒過 醫曝抗體只是把戲 避免死亡關鍵是它 12:502021/08/17 生活 台塑生醫 五度處分聯亞藥持股 04:102021/08/17 財經要聞 EUA未過利空還沒完 聯亞藥再下殺！最低價下探82.9元 11:112021/08/17 財經 疫苗接種人次8月底將破千萬 獨愛莫德納者恐要再等 09:232021/08/17 生活 聯亞疫苗EUA未過 黃暐瀚看到這點：還沒定局 11:092021/08/17 政治 聯亞快做三期 前台大醫提1優勢：再考試不會輸AZ 13:272021/08/17 生活 台股狂殺近200點 收16661點 成交量剩不到3000億 13:402021/08/17 財經 高端中文說明書 坦承保護效期不明 對65歲以上老年人 中和抗體效價偏低 04:102021/08/17 焦點要聞 振興券擬10月發放 拖1個半月…餐飲業哀號：太晚了 04:102021/08/17 焦點要聞 政治熱門新聞 5000元振興券10月到手 各縣市、百貨加碼一次看 - 政治 劉寶傑爆陳時中「最棒之處」 吳子嘉聽完表情全變了 - 政治 《斯卡羅》上映 高金素梅為一事火大 網：民進黨又在搞洗腦 - 政治 拿阿富汗喻台遭圍剿 趙少康怒轟民進黨反智：一場仗都沒打過 - 政治 行政院沒找在野黨談五倍券 藥師想起蔡英文2016的一句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。