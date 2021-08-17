聯亞未過EUA 賴清德今登記高端。摘自賴清德臉書

副總統賴清德原本規劃施打聯亞疫苗，因為聯亞沒有通過緊急使用授權（EUA）審查；賴清德今上網完成登記，選擇與蔡英文總統施打一樣的高端疫苗。

賴清德在臉書指出，今天上午，他已經上網完成國產高端疫苗接種意願登記，等待指揮中心通知預約，完成疫苗接種。他和國人一起團結防疫守台灣。

賴清德強調，請符合資格的國人儘速登記預約接種，大家一起提升群體免疫力，取得對病毒的抵抗力，保護自己的健康。

他說，也要拜託大家，繼續落實防疫措施、遵守各場所防疫指引，全民共同努力，早日回到正常生活。