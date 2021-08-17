「房東是想請我吃香菇嗎？」一名女子抱怨，在台中租了一間1房1廳格局的房子，月租2萬2000元，但屋內卻漏水長達2個月，至今都未處裡好，導致牆面長出大片香菇，令她十分不滿上網爆料，大嘆「果然花錢買不到尊重」。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆料公社二館》抱怨，她表示一個人在台中租屋，租了一間1房1廳，月租2萬2000元的房子，但兩個月前屋內卻開始漏水，導致室內濕氣重，從天花板延伸至牆面開始生長大片香菇。

根據她分享的照片顯示，屋內牆面因溼氣過重，天花板漆面都已剝落，一朵朵香菇就沿著牆面往下生長，旁邊還竄出一叢叢棕色的毛，乍看之下非常驚人。原PO忍不住怒批，一個月逾2萬的租金，2個月下來都沒處理好，房內都已經長香菇園了，「果然花錢買不到尊重」。

貼文曝光後，不少網友看傻了眼，「這種房子濕氣太重，長久住下來對身體非常不好，會生病，建議趕快搬走」、「超噁的，感覺孢子都飛到肺裡去了」、「種起來請房東喝菇菇湯」、「好好的整片移植到房東門口」、「這也太誇張、太離譜了吧」、「好豐富的生態圈」、「天阿！多到都可以餐餐加菜了」。另外也有人認為原PO月租金太高，「1房1廳2萬2000，真的貴」、「2萬2000的租金都能繳房貸了」。