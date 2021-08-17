一般大公司老闆、高階主管都有秘書，而秘書的工作內容無所不包，相對待遇也不差，有網友近日在人力銀行網站，看到一家公司董事長徵秘書，因為開出的月薪6萬至8萬元很誘人，吸引不少求職者注意，不過有人看到「其他條件」後，懷疑這工作不單純。

董事長月薪8萬徵祕書超心動 網見1條件起疑：不單純（圖／翻攝自人力銀行官網）

一名網友在「Dcard」以「董事長祕書」為題發文，內容提到，人力銀行網站有一則徵才啟示在徵秘書，工作待遇6萬元至8萬元，要求條件必需擅長使用Word、Excel、PPT等文書軟體，中英文打字每分鐘要在50至70字以上，需具大學以上學歷，另英文聽、說、寫都要精通。

其實該職缺對學歷、電腦、語言的要求還算合理，不過在「其他條件」這欄的最下方，雇主卻要求「請務必附上『無修圖』之半身及全身照片」，讓許多網友起疑是否別有居心。

貼文一出引起網友熱議與回應「真正的祕書薪水沒那麼高啦」、「包養一個月還有8萬元，這個還要工作，浪費時間」、「女祕書常常要跟董事長一起出差」、「選美嗎」、「可以合理要求附全身照的職業，除了模特兒公司，其他沒資格」。

可是也有人認為很正常「祕書也是老闆的門面，要能帶得出門」、「祕書就是什麼都要會，不會就滾蛋，如果祕書做黑的，老闆也會被看扁」、「說不定老闆是很注重打扮的女生，也希望秘書夠體面才行」。