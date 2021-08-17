南臺科技大學生物與食品科技系陳柏庭教授與學生研發團隊之大合影。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

南臺科技大學生物與食品科技系教授陳柏庭，今年帶領學生啟動風靡歐美的康普茶醱酵飲開發計畫，有別一般民間製作方式，他指導學生進行菌種分析、種菌保存到成份鑑定等，逐步建立科學化數據與醱酵程序，開發成果即將進入商品化階段，未來將與產業界合作開發成各項商品。

陳柏庭說，課堂以實作驗證理論，將書本冰冷知識產生溫度，讓生物與食品技術不再只是紙上談兵，藉由精釀啤酒實作將醱酵技術與日常生活鏈結，讓學生面對醱酵技術不再感到艱澀難懂。

他帶領學生參加或舉辦自釀啤酒大賽，累積實務經驗和增進產業互動，前年在校方支持下推出南臺科技大學50周年紀念啤酒「FIGHTING」和「HIGH‧FIVE」，廣獲回響。

今年，進一步帶領學生啟動風靡歐美的康普茶醱酵飲的開發計畫，有別一般民間製作方式，陳教授指導學生進行菌種分析、種菌保存到成份鑑定等工作，逐步建立起科學化數據與醱酵程序，幫助學生學習醱酵食品的開發並了解知識與技術相輔相承的重要性，開發成果將進入商品化階段。

陳教授研發團隊發展酵素量產評估平台，整合上、中、下游技術協助產業界開發多項生技產品量產製程，研發團隊所發展的角蛋白酶量產製程可使角蛋白酶生產達到商業量產規模，由於角蛋白酶可以難分解的羽毛或毛髮水解成胺基酸和小分子胜肽，在酵素市場具有獨特應用性，未來將與產業界合作開發成各項商品。

南臺科大學工學院長王振乾表示，南臺科大具有優秀師資團隊和高品質研發環境進行創新、創意與創業相關實務課程，讓學生可以找到屬於自己的出路與將來。