苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠及縣議員林寶珠提臨時動議，建請縣府替縣民施打有國際認證的疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠及縣議員林寶珠提臨時動議，建請縣府替縣民施打有國際認證的疫苗。（謝明俊攝）

苗栗縣議會17日舉行臨時會最後一天議程臨時動議，由國民黨團提案，建請苗栗縣政府在苗栗縣施打的新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給縣民施打，獲得議會無異議通過，這是首個國內地方議會對國產疫苗的不信任投票。另外縣議員余文忠等提案替縣內教師爭取加班費，縣議員陳光軒提案制定「苗栗縣除草劑使用管理自治條例」，同獲全議會無異議通過。

苗栗縣議會第19屆第15、16次臨時會，17日上午進行最後1天議程，包括決算報告、縣府提案、臨時動議等。

其中第15項臨時動議案，是由縣議會國民黨團共同提案，包括書記長江村貴、副書記長余文忠及縣議員林寶珠等3人為動議人，韓茂賢、楊文昌、張顧礫、陳碧華等人附議。提案主旨為建請縣府於縣內施打經國際認證之新冠疫苗，提案理由是為保護國人、縣民朋友的健康安全，建請苗栗縣政府在苗栗縣內施打新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給縣民朋友施打。經議長鍾東錦詢問在場議員有無異議，結果獲得無異議通過。

據余文忠表示，目前中央流行疫情指揮中心開放第6輪疫苗施打，推出高端疫苗，連日來有許多鄉親紛紛向國民黨團的縣議員陳情，表示不想拿自己的身體當白老鼠，國民黨團在內部討論後，認為有需要提案，來表達國民黨團非常重視國民及縣民健康安全的立場，所以提出這項臨時動議。

余文忠說，苗栗縣議會國民黨團不是反對國產疫苗，而是希望國產疫苗在完成相關的科學程序驗證後，再提供給國民施打，國產疫苗的成功，也是國人的驕傲，但是不能把民眾當成白老鼠，而且目前國產疫苗的廠商都是私人企業，萬一未來發生藥害問題，民眾將求償無門，近日聯亞的EUA未過，更加深縣民對國產疫苗的疑慮，所以國民黨團特別提案要求在縣內施打疫苗都須通過國際驗證。

另包括余文忠、陳碧華等議員所提臨時動議案，針對縣內高中以下學校兼任行政職務教師不休假加班費，除了行政院及所屬中央及地方各機關公務人員休假規定至少休假10天，應休假日數以外之休假，如因機關公務需要未能休假者，如學校工程或是活動等理由，得依規定核發未休假加班費。

縣議員陳光軒針對縣內至今對於除草劑濫用問題，仍然未訂定使用管理的自治條例，導致有許多地方任意在公有道路、公共區域內施用除草劑時，無法可罰，濫用除草劑對當地居民的健康產生危害，甚至汙染地下水源，除了要求農業處或是環保局共商制定苗栗縣的自治條例以外，也希望農業處依農藥管理法加強處罰違法人員。