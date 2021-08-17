桃園市市長鄭文燦將在2022年卸任。港媒指出，由於鄭經營桃園有成，讓黨內表態參選市長者就有4人，包括現任立委鄭運鵬與彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓3位前立委。這4人各具優勢，值得注意的是，黃與鄭兩人不約而同推出「喬眼鏡」的看板，形成奇特景象，也可能同時將目標放在都會區。

香港媒體《中評社》昨日（16）評論表示，鄭文燦2014年九合一大選成功將桃園從藍天翻轉成綠地，2018年再以53.62%高得票率連任，讓桃園市成民進黨內兵家必爭之地。

評論指出，目前表態有意參選桃園市長者有鄭運鵬、彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓4人。鄭運鵬有現任立委優勢，加上年輕又擔任黨團發言人，全台知名度又夠，但桃園人不見得知道他要選市長；彭紹瑾主打曾任閣員、立委、檢察官、副教授，資歷完整，但其2001年曾代表民進黨參選桃園縣長，當時桃園由民進黨執政，但最後只拿到4成選票，由朱立倫以5成5拿下縣長寶座。

鄭寶清曾任台鹽董事長，主打「桃園CEO」，但其2005年曾代表民進黨參選桃園縣長，朱立倫則以超過6成選票連任；黃適卓父親為台聯黨前主席黃主文，其曾任桃園市政府顧問、桃園航空城公司董事長、立委、考試院保訓會委員、開南大學副校長及教改協會理事長等職，資歷豐富並主打形象牌。

評論強調，有一點相當值得注意。鄭運鵬在桃園推出兩款看板，在鄉下地區主打「農民職災有保險、退休儲金最安心」，搭配鄭運鵬拿著大鐵鎚的照片；都會區則主打「你的育兒神隊友已經上線」，強調育兒相關政策，並搭配鄭運鵬「喬眼鏡」的照片。而黃適卓近期也掛出支持天然氣與藻礁共存共榮廣告，黃適卓的看板也是「喬眼鏡」動作，與鄭運鵬幾乎一模一樣。