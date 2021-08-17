國防部參謀本部副參謀總長王興禮中將，遭爆本月11日出國進行公務行程返台時，因攜帶超量7條香菸，遭到海關攔檢發現，引起國防部軒然大波。但知情人士表示，實際情況是，該批香菸是王興禮在2日出國時在機場免稅店購買，交付給當時負責送機的辦公室參謀帶回，未料送機參謀卻沒攜帶護照，導致入關時手提著免稅品引起海關人員注意，而當場遭到攔查，釀出這起超帶香菸烏龍風波。

根據了解，王興禮的這項公務行程，是他在擔任陸軍副司令時就已排好的公務行程，並在本月2日與相關隨行人員從桃園機場搭機出境。但在出境時，王興禮在免稅店購買免稅香菸後，交代當天陪同前往的辦公室參謀帶回辦公室。

但當參謀手提免稅品，離開管制區時，遭海關人員攔查，但當時參謀又未帶護照，因此這7條香菸被視為違法。但很巧合的是，《毅傳媒》隨即就接到爆料指稱，王興禮中將在本月11日結束國外公務行程返國時，因攜帶7條香菸超量而遭到海關沒收，有帶頭違規的嫌疑。

王興禮於11日返國後，目前正進行14天隔離期，國防部表示，就等隔離結束後，軍方將會約詢相關當事人釐清。

國防部發言人史順文今（17日）在例行記者中不願直接證實此案，僅表示國防部會在相關人員完成返國隔離程序後，針對媒體報導內容，要求相關人員進行調查釐清事實。