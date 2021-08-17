新冠肺炎蔓延全球，各國疫苗施打速度影響國境開放程度，外交部強調，疫苗接種證明並非當前各國政府同意外籍人士入境的必要條件，對於有心人士質疑「打國產疫苗不能出國」相關論調，經查證與事實不符。

外交部根據截至8月17日的最新統計資訊，針對我國人最常前往的33個國家，整理相關入境規定，可分為以下三類：

一、「完全開放」：對自台灣出發的國人採「完全開放」政策，國人無須出示新冠肺炎（COVID-19）相關文件，即可入境也免隔離的國家有5國：比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥。

二、「符合條件入境後免隔離」：

對自台灣出發的國人採有條件開放，只要持採檢陰性證明（PCR或抗原快篩），或疫苗接種紀錄（以該國承認的疫苗種類為準），或康復證明等相關文件（實際情形依各國最新規定），可以入境後免隔離的13個國家，包括：德國、法國、捷克、荷蘭、瑞士、奧地利、英國、美國、巴西、土耳其、沙烏地阿拉伯、南非及新加坡。

三、「入境須隔離或僅限特殊事由入境」：

義大利、菲律賓、泰國及馬來西亞四國規定持有陰性證明或康復證明、疫苗接種紀錄等相關文件入境，仍須進行隔離。

另外，加拿大、日本、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列及阿根廷共11國，則禁止一般外國旅客入境，僅限制外交公務、特殊事由及緊急人道考量者才可入境。

外交部指出，疫苗接種證明並非當前各國政府同意外籍人士入境的必要條件，因此我國人前往上述有開放國際旅客的國家，入境並無問題。對於有心人士質疑「打國產疫苗不能出國」相關論調，經查證與事實不符。

由於全球疫情仍快速變動中，外交部提醒國人，出國前務必確認各國最新入境規定。外交部將持續密切關注全球疫情發展，並提供民眾最新訊息。