艾蜜莉華森（左）和丹妮絲高夫在《致命距離》有精采心理戰對手戲。（myVideo提供）

串流平台myVideo上架最新BBC影集《分秒必爭》和《致命距離》，《分秒必爭》由曾在夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》裡演出艾德史塔克公爵一角的英國男星西恩賓（Sean Bean）主演，他在劇中飾演一名長期酗酒的學校老師，在一次酒駕回家的路上不小心撞死路人，因而被判入獄服刑四年，他在入獄期間面臨了監獄生活的殘酷與醜惡。暗黑心理劇《致命距離》則由《核爆家園》女星艾蜜莉華森（Emily Watson）化身司法精神醫學家，她對一名犯下重罪的女嫌犯進行評估，兩人卻演變成一段危險關係。

《分秒必爭》以大膽敘事手法描繪監獄生活，深入探討懲罰與悔改背後意義，在知名電影網站IMDb獲得8.3高分好評。劇中西恩賓一入獄就面臨「震撼教育」，目擊同寢囚犯拿利刃自殘尋死、惡棍澆熱水霸凌同儕、非法秘密交易等恐怖日常，他得設法從監獄小型社會裡生存下去。談到角色的準備功課，西恩賓坦言：「老實說，我沒有做太多準備。」他解釋因為劇中角色是「牢獄新鮮人」，所以刻意不先了解太多牢獄生活的資訊，讓第一次接受到震驚、可怕的衝擊感受都是真實的。

西恩賓也透露，這次演出《分秒必爭》在生理和心理上都承受極大的壓迫感，演戲經驗豐富的他承認在拍攝完劇中一場沈重的戲份後，難以走出角色低潮，「我通常是可以很容易的做到（走出角色）的，但這一次帶給我的殘酷和無力感，是發自內心、非常情緒性的感受，這讓我很難立刻擺脫它，需要一點時間來平復。」

《致命距離》是改編自同名小說的驚悚懸疑劇，講述艾蜜莉華森飾演的法醫精神科醫生與丹妮絲高夫飾演的犯罪者，進行一場高度緊張的心理戰較勁。該劇一開場就上演震撼畫面，丹妮絲高夫在一個下雨的夜晚載著兩名小孩直衝入河中，其中一名小孩還是她的親生女兒，她因此遭控蓄意謀殺，然而她卻堅稱忘記了那晚事發經過。

丹妮絲高夫表示，她非常喜歡《致命距離》的劇本，「最吸引我的是，你不看到故事的最後一刻，你不會知道事情發展的全貌，但每一集又會丟出令人滿意的橋段，我甚至不知道該說我是好人還是壞人。」她也讚對手演員艾蜜莉華森氣場強大，讓兩人一來一往、用話語針鋒相對的激烈對手戲格外精彩，「我們就像跳了一支很精彩的舞，拍攝過程非常合拍又有趣。」