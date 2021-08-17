新北確診者案15971本月14日到雲林縣虎尾鎮「三國饌鴛鴦麻辣鍋」用餐，雲林縣政府16日接獲通知，立即請店家停業全面性消毒，並匡列店內7名員工採檢與自主健康管理，17日公布7名員工PCR均為陰性，同時段用餐的44人也一併採檢。

雲林縣衛生局表示，案15971女性26歲，平時居住於新北市，身體無不適症狀，本月15日因公司員工確診，匡列為接觸者並採檢，當日採檢結果陽性，目前於醫院治療。14日案15971曾到虎尾鎮中正路「三國饌鴛鴦麻辣鍋」用餐約2小時。

麻辣鍋業者表示，16日接獲衛生局通知即停止營業展開清消，17日持續停業加強店內與餐具清消。店內依防疫規定設置隔板，平日每天都會用酒精消毒，餐具清洗後還會加熱殺菌。

虎尾鎮公所指出，公所除在第1時間派員至麻辣鍋店消毒，也廣大周邊消毒工作，提醒民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測。