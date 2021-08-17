中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，目前我國同意專案輸入或製造（EUA）的新冠肺炎疫苗均不含豬細胞，包括AZ、莫德納、BNT、高端等，其製造過程無使用豬細胞。

針對近日國內印尼移工對AZ疫苗成分有所疑慮一事，指揮官陳時中說明，有些民眾因為信仰關係無法使用豬細胞相關的製品，目前台灣所用的疫苗，不管是AZ、莫德納、BNT和高端，都不含豬細胞，清真的朋友都可以用。他也強調，這幾種疫苗都在有清真相關的國家大量被使用，請所有朋友放心接種。

指揮中心表示，AZ疫苗含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白(S protein)基因之非複製型腺病毒載體，利用重組DNA技術在基因改造後之人類胚胎腎臟細胞(HEK 293)內增殖，製造過程均無使用豬細胞。

同時，世界衛生組織(WHO)於今年7月24日表示，AZ、莫德納及BNT等新冠肺炎疫苗均符合清真認證（Halal）。目前AZ疫苗已於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)、巴林、阿曼、埃及等大多數。另外，莫德納及BNT等疫苗亦取得阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)、巴林等國EUA核准或使用，敬請安心接種。