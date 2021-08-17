大甲幼獅工業區化學工廠林立，有電鍍、塑膠、化妝品、藥品等工廠，林林總總的化學品，危險物品種類繁多。市議員施志昌、林祈烽17日質詢說，大甲幼獅工業區毒物化學處理場數量為全市第三，卻無任何一輛化災消防車，面對嚴重化學災害恐處理能力有限。

施志昌指出，根據台中市環保局列管的之毒化運作場所，大甲區列管毒性化學物質運作場就有「40處」，在台中市排名第三。第一名是西屯區75處，再來是太平區50處。

現在台中僅有三個分隊有化災處理車，一個在西屯，一個在大里，另一個在大雅，而化災處理車配有化學災害搶救必要氣體、液體及固體偵檢設備、個人安全防護裝備、化學物品圍堵止漏及除污設備、災害現場指揮管制等多樣設備。

施志昌表示，一般來說，當火災發生都會希望救災人員可以五分鐘到現場，但如果大甲幼獅工業區不幸發生嚴重的化學災害，幼獅分隊設備可能無法應付，若要從西屯、大雅支援化災處理車及其設備，卻又無法及時到場。

且化學災害發生伴隨著毒物洩漏的風險，對在場的消防人員跟居民只能等待遠從西屯區而來的消防車，對他們來說是不是威脅？大甲區高達40處毒性化學物質運作場所，難道在當地消防隊不應配有一台化災處理車嗎？

施志昌建議，對於幼獅工業區潛藏化學災害，希望明年就能為消防局第五大隊幼獅分隊設備升級，除了基本的防護衣、車輛、原先就配有的one seven系統外，另外還有像化災處理車、雷射測距望遠鏡、五用氣體偵測器、無線遙控砲塔車、洩漏處理設備止漏板、洩漏處理設備堤索、95加侖除汙桶、雙罐式濾毒罐、TIC熱顯像儀等等，希望消防局針對幼獅工業區進行嚴重災害發生的預防性添購設備與擴編，期待消防局正視潛藏化學災害的威脅。