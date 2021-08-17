彰化縣長王惠美為了借重陳世雄教授的專業，聘請其擔任縣府的縣政諮議，17日前往農場參訪並頒發聘書，希望為彰化農業注入新的火花。(吳建輝攝)

陳世雄經營的農場僅有三分地，目的是希望讓小農知道這樣也能生存，且做到零炭排量、零污染、零廢棄物，像是養殖蜜蜂傳授花粉，使用酒糟、雞屎、豬屎、豆渣等飼養黑水虻。(吳建輝攝)

王惠美表示，陳世雄教授從中興大學退休後到明道大學，推廣有機農業不遺餘力，陳教授的農場雖然只有小小的三分地，但卻創造出好幾百萬的價值。(吳建輝攝)

彰化溪州明道大學前校長陳世雄教授，致力推動有機農業，退休後在溪州設立City Bear生態農場，吸引許多農友前來討教，就連花蓮縣長徐榛蔚也曾到訪，彰化縣長王惠美為了借重陳世雄教授的專業，聘請其擔任縣府的縣政諮議，17日前往農場參訪並頒發聘書，希望為彰化農業注入新的火花。

陳世雄經營的農場僅有三分地，目的是希望讓小農知道這樣也能生存，且做到零炭排量、零污染、零廢棄物，像是養殖蜜蜂傳授花粉，使用酒糟、雞屎、豬屎、豆渣等飼養黑水虻，作為雞的食物，未來也能代替動物性蛋白質，形成循環經濟，且完全沒有廢棄物。

陳世雄說，他的農場經營其中一部分是蜜蜂，如果沒有蜜蜂農場三分之一的食物就會不見，一箱蜜蜂可以替1億5000萬的花授粉，這是人類做不到的，若人們常常噴農藥、殺蟲劑蜜蜂便無法生存，對人類影響很大，在推動有機農業時照顧蜜蜂，也會為農民帶來額外的收入。

王惠美表示，陳世雄教授從中興大學退休後到明道大學，推廣有機農業不遺餘力，陳教授的農場雖然只有小小的三分地，但卻創造出好幾百萬的價值，像是養蜂讓生態自然授粉，讓花草永續發展，還有養殖黑水虻也可以變成雞隻重要的蛋白質來源，都是值得青農效法的草生有機栽種方法。

王惠美說，去年縣府在明道大學開設彰農學堂，指導青農能夠永續發展，照顧疼惜我們的土地，也增加農民的收益，也希望能吸引更多青農返鄉，可以到彰農學堂課上，跟著教授、老師學習更多專業知識，永續發展。