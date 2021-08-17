桃園市民平均退休年齡僅57歲，整整比台北市少了5歲，今年首創開辦「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，50歲以上重返勞動市場滿3個月獎1萬，讓今年上半年桃園中高齡人口失業率在疫情衝擊下仍從2.4％降至2.17％，排名六都第2低，全市勞動參與率也突破6成冠六都。

在少子化及高齡化的人口結構發展下，15歲至64歲工作年齡人口逐年下降，桃園就服處今年創全國之先推出中高齡專屬的穩定就業獎勵金，只要設籍桃園50歲以上的退休或失業者，經就服處推介就業滿90日就發1萬元，已有412人受惠。

就服處指出，桃園也持續對接中央「安穩雇用計畫」，失業勞工經推介滿4個月發3萬元，中高齡9月30日前就業滿4個月發2萬元，7月12日推出以來開發526家廠商釋出5000個職缺，已有1744勞工申請。

另外還有「繼續雇用高齡者補助」，公司持續聘用65歲以上屆退員工達3成且雇用逾半年以上、不減薪，前半年每月補助1.3萬、第7至18個月每月補助1.5萬，合計補助25.8萬元，至今已協助71家企業繼續雇用251位65歲以上屆退員工。

截至7月，就服處已協助1萬622名中高齡及高齡者就業，成功媒合9305人，媒合率達87.6％，也助桃園上半年勞動參與率達61.06％，不但六都第1也高於全國平均，在北台疫情嚴峻、雙北中高齡失業率都大增，新北甚至增加近1％達3.09％下，桃園中高齡失業率獨降很難得。

就服處提醒疫情期間因資遣或退休而離職的中高齡勞工朋友若欲重返勞動市場，可參加職業訓練提升職業技能，符合特定身分得全額補助訓練費用，還可加領最長半年的職訓生活津貼，以退保前半年平均投保薪資6成計算，今年已開設23班，勞動力發展署桃竹苗分署也要逾300班，整體訓後就業率達75％以上，鼓勵多利用。

中高齡民眾各項就業、職訓需求及紓困方案申請，可向就業服務據點(桃園就業中心、中壢就業中心、各就業服務臺)提出申請及洽詢(就業服務據點資訊： https：／／reurl.cc／O0pGg7 )。更多資訊歡迎洽詢桃園就業中心(電話：03-3333005)、中壢就業中心(電話：03-4681106)或就業職訓服務處(電話：03-3322101分機8015)。