教育部上周公布高中以下補習班從業人員疫苗接種率為69％，國民黨立委林思銘認為與實際情況有落差，因此持續追蹤，驚覺教育部統計接種率，竟然是以「疫苗供給數」做分母，而非實際造冊人數，痛批教育部造假、污辱國民智商。

林思銘指出，依據教育部提供的資料，補習班從業人員第一階段、第二階段造冊人數全國共計76876人，目前完成接種的人數僅9516人，約占12％；然而教育部計算接種率，竟然不是用全部造冊人數，而是以衛福部「疫苗配送數」17496劑作為分母，得出接種率為54％。

林思銘認為，在這份資料裡，已不見先前宣稱的69％接種率，教育部反反覆覆刻意提供錯誤資訊，想掩飾疫苗不足與行政失能的問題，是用數字愚弄百姓、污辱國民智商。

林思銘說，依照教育部這種計算邏輯，台灣目前疫苗到貨1100萬劑，接種982萬劑次，全國疫苗接種率等於89％，那些苦等不到疫苗、不算在分母裡的年輕朋友，國家是把他們當空氣嗎？

開學在即，政府當初說開學兩周前要讓教育相關人員接種疫苗的承諾已確定跳票，為了確保學生教育環境的安全，林思銘呼籲第二類官員應全面緩打第二劑，讓出疫苗，優先提供學校代理代課老師與補教人員施打，作為補救。