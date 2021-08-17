新加坡大華銀行發表最新報告指出，隨著新冠病毒疫情大流行持續，大陸對感染風險的低容忍度將會增加經濟增長的下行壓力。同時考慮到剛公布的7月份經濟數據較預期更差，以及成長阻力增加，將大陸2021年GDP的成長率預估，由原來的9.1％下調至8.6％。

根據路透引述大華銀行報告，大陸第3、4季的經濟成長率，預計分別為5.7％、5.1％，較前兩季分別為18.3％、7.9％的增速明顯放緩。

該報告也指出，大陸7月經濟數據顯示經濟進一步放緩，因7月中以來多個城市出現Delta變種病毒株以及大陸城市水災削弱增長動能，這尤其打擊了私人消費的復甦。

報告也說，隨著全球疫情大流行持續，但大陸對病毒感染的低容忍度將會加大經濟增長向下的風險。加上大陸主要市場及全球供應鏈中的主要參與者的染疫率上升也將損害製造業，預期大陸下半年的經濟增長將面對更大風險。

此外，大華銀行並預估，大陸人行今年將會再下調存款準備金率一次，以在今年稍後有更多MLF（中期借貸便利）到期後，向市場注入更多流動性。這可能意味著LPR（貸款市場報價利率）有下調風險。