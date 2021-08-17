這一刻等好久！台北市親子館今日恢復營業，親子入館全採預約制，全日共有3個時段可供報名，不接受現場預約，並依各區親子館大小設定親子組數上限。許多悶壞的小朋友一早就和爸媽守在門口，開心搶頭香後，便在館內開心跑來跑去，甜喊「還是這裡好玩！」

北市親子館先前因疫情關閉，總算在本土個案減少後，再次有條件開放，包括管制入館人數，單場次館內人數含工作人員不得超過50人，並採網路預約制，各館組數會依容留大小有所調整，清消頻率也增高不少。

萬華親子館今日開張，13對親子名額早在昨日被搶光，登記上午時段的家長紛紛帶著孩子前來排隊，1名小男童發現他是首位入館者後，開心表示「我是第一名啦！」隨即跑去遊樂區把玩教具，館內一下子充滿兒童笑聲，也紓解工作人員防疫的緊張心情。

萬華親子館館長廖惠君表示，目前場館已降載到13對親子，入內採取實聯制、酒精消毒及量體溫，館內人員也會自主健康管理。場館內也採取空間限縮，教、玩具採借用方式，使用完會馬上清消，再留給下一組家庭使用，場館更增加消毒設施並加強清消。

廖惠君說，入館全面採取網路預約，不提供現場登記和候補，欲報名的家長可到台北育兒網預約，防疫期間也提供許多線上影片供家庭觀看，更提供材料包讓民眾索取，帶回家同樂。

社會局表示，北市親子館、育兒友善園每日預約時段共有3梯次，分別為9時30分至11時、13時至14時30分及15時30分至17時，開館前和中午都會進行全面清消，家長必須於前一天先預約，成功後才能入場，至於入館對數則視各區空間會有所不同。