公視旗艦大戲《斯卡羅》14日首播收視率創新高，但戲中飾演琅十八社大股頭「卓杞篤」的查馬克・法拉屋樂，卻傳出淋巴癌末期，昨天已回家。曾與查馬克共事多年的民進黨立委伍麗華今探視後表示，查馬克最大願望就是很想跟家人陪伴；也跟她比「ok」，要她一起加油。

伍麗華受訪指出，當年她在泰武國小擔任校長，查馬克是她的精神領袖，查馬克家人非常感謝大家關心，「查馬克一直以來擁有很多朋友，大家都很愛他，他也愛大家，因為他很想跟家人陪伴，這是他最大願望，所以就回家了。

伍麗華說，查馬克非常努力，是大家的精神領秀，也非常好客，所以回家後，很多朋友都來探視。

伍麗華說，昨晚她也去探視查馬克到很晚才離開，今一早去，中午才離開，等一下還會再去；查馬克看到一起打拼朋友到訪非常激動，會很想起來跟大家說話，揮手、比ok，「他一直點頭，叫我也要加油」。

伍麗華和查馬克不只是國小同事，也都是原民古謠隊的專任老師，當時查馬克會接演《斯卡羅》也是伍麗華牽線。