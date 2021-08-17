3月新開幕的「御宿結之莊」鄰近白川鄉，可就近前往合掌村欣賞一年一度的點燈活動。（圖／雄獅旅遊）

【旅遊經 編輯部報導】

自疫情發生以來，出國旅遊彷彿被按下的暫停鍵，有旅行業者繼帛琉旅遊泡泡、關島AIR V＆V後，再抛出推出「預GO！大丈夫 日本我來啦！」超長期預購旅遊商品，精選旭川、青森、小松三大特色城市，規劃於2022年1月11日起提供36趟次包機航班，搭配頂級溫泉飯店及滑雪度假村，組合成5天4夜機加酒商品，時間涵蓋寒假及春節，並打出8月31日前付訂，還可再享3000元優惠折扣，最低價42900元起，讓想念日本或雪季玩雪日本春季櫻花的民眾，有機會在能出國之際，率先搶得先「機」！

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，隨著疫苗覆蓋率穩定攀升，預估台灣在年底前將有逾500萬人接種完兩劑疫苗，若在國際疫情受到控制的情況之下，盼有望恢復跨國之間的來往，入境規定也有機會得以鬆綁。另根據相關資料統計，若民眾接種完兩劑疫苗，有40%旅客，希望在明年寒假前出國，其中有超過4成最想去日本。

為此，旅遊業者──雄獅針對明年寒假及春節期間的日本機加酒商品預購，航點包含北海道的旭川、東北地區的青森，以及位在北陸地區小松，避開人潮擁擠的都會區，以自然風光及季節美景引人入勝，包機使用空中巴士A321客機直飛，規劃於2022年1月11日至2月26日共有36趟次航班、提供6300機位，讓旅客可以在後疫情時代，在寒假期間出國透透氣。

「旭川」在飯店部分安排入住「星野TOMAMU度假村」，館內提供露天浴池、霧冰平台、纜車等設施；「登別馬可波羅溫泉飯店」共有31池的露天溫泉，晚餐還能享用螃蟹吃到飽大餐。另外，由於大通公園是每年都會舉辧札幌雪祭，2022年雪祭預計於2月5日至12日舉辦，而「扎幌王子飯店」距離地鐵站僅3分鐘路程，也能佔地利之便。

青森則因幅員廣闊，為讓旅客行程更加彈性，機加酒商品皆搭配2間不同旅館，圖為野集團旗下「青森屋」。（圖／雄獅旅遊）

入住星野集團旗下「奧入瀨溪流」飯店，體驗日本無微不至的體貼服務，以及品嚐由青森在地食材所製成的美味晚餐。（圖／雄獅旅遊）

「青森」因幅員廣闊，為提供旅客更加彈性的行程安排，機加酒商品皆搭配2間不同住宿選擇，且都以溫泉飯店為主，像是連續蟬連日本百選的飯店品牌「鶯宿溫泉森之風」，可同時享受溫泉及自然美景；另安排星野集團旗下「青森屋」、「奧入瀨溪流」雙品牌飯店，體驗日本無微不至的體貼服務，並品嚐由青森在地食材所製成的美味晚餐。

「小松」則是主打連續35年被評為日本百選溫泉飯店第一名的「和倉溫泉．加賀屋」，是日本皇室度假住宿首選；位於山代溫泉街上的「山代溫泉．瑠璃光」，除了是日本溫泉百選之一，也是專家票選五星之宿的頂級溫泉飯店；至於鄰近白川鄉的「御宿結之莊」於2019年3月新開幕，入口處以合掌造為主題，館內有兩種溫泉供旅客選擇，還可就近前往合掌村欣賞一年一度的點燈活動。

針對熱愛滑雪運動的旅客，帶領旅客暢遊日本6大知名滑雪場。（圖／雄獅旅遊）

此外，針對熱愛滑雪運動的旅客，雄獅旅遊同時推出5天4夜滑雪機加酒商品，皆包含機場中文人員接機服務及雪場三日纜車券，帶領旅客前往北海道富良野、岩手安比高原、長野白馬等日本6大知名滑雪場，住宿將安排雪場內的度假村為主，另規劃台籍教練駐點，提供旅客專業的滑雪課程；若雪友體力好，富良野、安比及雫石雪場纜車票包含夜滑。

旅遊業者表示，日本機加酒商品出發期間是在寒假春節旺季，旅客可以優先卡位，也接受旅客在2021年11月30日無條件取消，全額退還已繳費用；另預購案是基於日本政府針對台灣完整施打疫苗的國人得已開放觀光為前提，若政策無法開放則全額退費取消出團。