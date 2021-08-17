台中縣市合併升格為直轄市後，新增許多人口和社區大樓住宅。市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人調查發現，台中市現有23部消防雲梯車，其中超過20年以上的有4部，超過15年以上的也有7部；議員要求市府要編足預算，逐年汰換這些老舊的消防雲梯車，才能保障消防員和市民的生命安全。

消防局長曾進財說，一般雲梯消防車使用年限是20年，消防局現有23部雲梯車，分別是30公尺的雲梯車19輛，50公尺雲梯車有4輛，這幾年已先購買了2部30公尺、1部50公尺的新車，消防局有計畫逐年汰換老舊的車輛，並請廠商做好維護保養工作，超過15年以上的車輛，消防局都會列入汰換計畫中。

林祈烽表示，台中市23輛消防雲梯車年齡都偏老舊，其中除5部年限在10年內的車輛外，有18部車都是10年以上的老車，使用20年以上的更有4部，分別是隸屬大雅分隊和潭子頭家厝分隊，另2部則放在車保中心。

林祈烽說，超過15年以上的消防雲梯車共有7部，分別是東勢分隊17年車，烏日分隊17年車，梧棲分隊17年車，沙鹿分隊15年車、南屯分隊19年車，信義分隊15年車，大誠分隊15年車，西屯分隊的消防雲梯車則是已使用了14年。

林祈烽指出，西屯、南屯、大雅、潭子、烏日，以及海線的梧棲、沙鹿等地區，都是許多建商看好的熱門區域，近幾年來更是新蓋了許多高樓大廈，但這些地區的消防雲梯車剛好都有老舊需汰換更新的問題，市府今年只編列3500萬元左右的預算要購買一部新車，根本就不敷使用。

林祈烽、施志昌和鄭功進也關心消防員的無線通訊設備問題，要求消防局務必採購新式的數位無線通訊設備，確保火場或災害現場的通訊品質，如同戲劇「火神的眼淚」劇情告訴大家，消防員的裝備和配備很重要，大家都期待他們要像神一樣救護大家，所以其配備的精實度一定要跟上時代。

曾進財說，目前外勤消防員的無線對講機約1500多具，其中有900具已更換為數位式的無線電，大約還差600台要更換，如果再加計車裝台和固定基地台，所需經費約為3000萬元；台中市有些廠商和企業已表明捐助意願，預計今年底或明年初所有隊員的手持無線電系統都會全部汰換完成。