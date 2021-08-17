新竹縣長楊文科（左）、文化局長李安妤歡迎家有幼兒家庭，參與閱讀起步走的系列活動。（莊旻靜攝）

為了推廣閱讀，新竹縣政府文化局每年舉辦閱讀起步走系列活動，今年推出以「悅讀開心．閱讀起步走」為主題，並分齡推出試讀繪本，搭配普普風的點點閱讀禮袋，活動將自8月20日開始，設籍在新竹縣的0到5歲、未領取過閱讀禮袋者，可於全縣各公立圖書館，為孩子辦證並借閱3本以上圖書領取。

文化局指出，今年閱讀禮袋繪本配合教育部的嬰幼兒閱讀分齡策略，共分為0至3歲、3至6歲，提供家長選擇，禮袋設計採用日本藝術家草間彌生的風格，外觀為普普風圖案，限量3200份。

受到新冠肺炎疫情影響，說故事及親子共讀推廣改為線上活動，邀請腹語偶藝人梅子、氣球達人菲力，為親子精選適合0到5歲幼兒欣賞的「嘰咕怪」、「叩叩叩是誰呀？」、「比一比誰最長？」、「小老鼠飛上天」4個繪本故事，製作線上說故事影片，將於8月24、31日及9月6日、13日中午12點，在「竹縣go藝思」FB粉絲頁推出連結，歡迎親子點閱觀賞。

除此之外，新竹縣文化局也與中國醫藥大學新竹附設醫院合作，邀請兒科主任陳思融醫師，透過影片分享親子共讀的3大優點，並在「竹縣go藝思」FB粉絲頁推出抽獎活動，觀賞影片後回答問題，即可抽限量禮袋。

未曾領取過閱讀禮袋者，家長也可20日起至新竹縣各公立圖書館，以戶口名簿正本為嬰幼兒辦證，並借閱 3本以上童書，即可獲得內含手冊及繪本的閱讀禮袋1份，詳情可至「竹縣go藝思」、新竹縣文化局官方網站查詢。