宏碁(2353)在歐洲市場銷售再傳捷報，根據最新市調資料報告指出，宏碁6月於奧地利電競電腦創下亮眼成績，以27.7%衝上市佔排行第一；旗下電競筆電及電競桌機系列市佔率分別以26.1%、31.7%成為最佳銷售品牌，在奧地利奪下電競雙冠軍的市場地位。宏碁在奧地利的市占雖然仍穩居龍頭，但出貨的年增長在去年基期相對較高下，已由去年高的2位數回到個位數年增。

宏碁表示，旗下電競產品從入門款到進階款，以滿足各世代的玩家需求為宗旨，包括電競玩家要求的效能及極致的遊戲體驗，對電競產品的要求從外型設計、散熱及性能等皆追求極致創新；除此之外，宏碁為完整遊戲玩家的電競生態圈，一系列電競周邊產品包含電競座艙、螢幕、滑鼠、耳機到專為玩家設計的電競能量飲品，全方位滿足玩家宛如置身遊戲戰場的熱血感受。

宏碁目前奧地利分公司總經理仍為Michael Stuhr，他曾分析宏碁在奧地利市場拔尖的原因，主要是來自成功的產品組合策略，電競筆電與輕薄筆電系列的產品效能及優勢，強勢推動宏碁在奧地利的銷售，成為市場領先品牌。