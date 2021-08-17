竹南泉松醫院屬和洋混和建築，大門雕塑仍在，顯示建築物的氣派。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院為2層樓建築，牆壁已有多處破損，需要修復。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院為2層樓建築，2樓天花板仍留有精美的雕飾。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院為2層樓建築，2樓牆壁為編竹夾泥牆。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院已由苗栗縣政府定為縣定古蹟。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院已由苗栗縣政府定為縣定古蹟。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院建築有榕樹等植物入侵，對建築有相當影響。（謝明俊攝）

竹南泉松醫院興建於1929年，曾是竹南鎮內最豪華的醫師樓，起建者方泉松醫師光復後曾任竹南鎮長，是竹南鎮內少有早期和洋混和式建築，苗栗縣政府於2019年宣告列為暫定縣定古蹟，並將展開修復工作，邀請學者及在地民眾共襄盛舉，確保泉松醫院的歷史風貌。

縣府文觀局表示，竹南泉松醫院興建者方泉松，於日據時代的1915年畢業於台灣總督府醫學校，畢業後曾於台南醫院值勤，於1917年回到竹南中港開業。方泉松除身為醫師外，也曾任竹南庄協議會員、新竹州醫師會竹南郡支部支部長、州方面委員、新竹州醫師會特別議員、新竹州醫師會理事，光復後曾出任竹南鎮長等要職。

竹南泉松醫院略分為前後2棟，前棟係醫療建築，興建於1929年，由方泉松出資興建，原為二層樓和洋混合式風格建築，並設有華麗的圍牆及鐘樓，但鐘樓於1935年因苗栗三義關刀山大地震後損壞而拆除。前棟建築樓板使用鋼筋混凝土，其餘則使用磚造、部分編竹夾泥牆，以及木構共同組成。

後棟建築則主要作為家族起居空間，整體來說可謂醫療和住宅混合的建築空間。老醫院因早年出現有榕樹等植生附著，未有妥善保存，因此木材及部分編竹夾泥牆多有損壞情形，而前棟醫療建築則是因植栽附著而有多處損壞，但整體保存尚可，外觀並無大幅度修改，仍可見到大致原有樣貌。

位在竹南鎮中港里的泉松醫院，2019年12月4日公告為苗栗縣暫定縣定古蹟，為守護珍貴歷史文化資產，苗栗縣政府委託朝陽科技大學協助執行泉松醫院調查研究暨修復再利用計畫。經過校方的研究討論，擬定出修復及再利用計畫，縣府文觀局將在8月23日在竹南中港三聖宮舉行說明會，歡迎竹南鎮中港里民眾、各機關團體及學者一同參與。

文觀局長林彥甫表示，文化資產的活化與再利用，除了需有專家學者的調查與建議外，同時也需要與地方管理及使用機關機關、居民進行溝通與協調，這次除希望藉由說明會進行古蹟日常管理維護方式說明，使管理單位可更了解管理流程與方式、持續有效地共同維護歷史建築的保存外，也希望透過說明會與管理單位及民眾進行再利用意見交流，並彙結民眾對於「竹南泉松醫院」的歷史記憶，並結合該調查研究案的文獻耙梳、圖說，詳實紀錄於調查研究計畫中，為該棟建築物與中港地區醫療體系留下見證，並於未來辦理修復工程時，更能詳實呈現該建築物之歷史風貌、使文化資產價值充分展現。