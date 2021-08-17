大陸「雙減」政策實施後，K12培訓機構和從業者積極尋找轉型之路。近日由智聯招聘發佈的教培行業人才市場分析報告顯示，6月和7月的發佈職位數分別較上月下降9％、6.5％；7月更是比政策發佈前的3月下降32.4％，同時以銷售、產品營運、人力、財務等職位數較3月收縮幅度較大，降幅分別為42％、37.2％、35.9％、34.9％。

據中新網引述智聯招聘平台大數據顯示，分城市等級看，一線城市降幅最大。觀察7月一線城市的教培業發佈職位數比3月減少38.2％，高於其他等級城市，其中北京降幅達49.3％最高。

該報告也指出，教培從業者本身流動性較強，加之近期業內機構進行業務調整，人員變動大，加劇整體流動性，調查7月進行求職的受訪教培從業者中，有51.4％已為離職狀態。其中銷售業務的離職比例最高，有接近6成已處於離職狀態；教師／教務的離職比例為51.2％。

但智聯招聘數據也顯示，7月求職者中有61.6％的求職者依然期望能夠從事教培行業。